Путин — о подарке Третьяка: такие уловки мне хорошо по прежней работе знакомы

Президент России Владимир Путин отреагировал на подаренный президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком пиджак, информирует телеграм-канал Mash. Напомним, Третьяк вручил Путину пиджак с секретом — на внутреннем кармане флаг РФ и надпись «Россия в сердце»



«Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы. Такие уловки», — сказал Путин.



Напомним, сегодня в центре «Сириус» прошёл мастер-класс для молодых хоккеистов. На лед с юными хоккеистами вышли президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный консультант штаба национальной сборной Владимир Юрзинов, главный тренер национальной сборной Алексей Кудашов, тренер национальной сборной Анвар Гатиятулин, тренер НППХ «Красная машина» Даниэл Бохнер и главный тренер U16 Владимир Филатов.