Генменеджер «Флориды»: отношение команды при Кенневилле будет другим

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ.



«У нас сильный костяк. Все ребята разочарованы произошедшим в прошлом году. Безусловно, приход Кенневилля имеет большое значение. Думаю, отношение команды будет другим. Фактор уважения будет крайне весомым. Наши игроки будут делать то, что должны. Мы все верим, что после межсезонных приобретений сможем чего-то добиться», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в прошлом сезоне «Флорида Пантерз» не сумела попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. В апреле главным тренером клуба был назначен Джоэль Кенневилль, ранее выигравший три Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс».