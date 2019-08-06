Барков: «Флориде» не понадобятся оправдания. Намерены пошуметь в плей-офф

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.
«Больше никаких оправданий. Думаю, что они нам не понадобятся. В регулярном сезоне мы себя покажем и, будем надеяться, пройдём в плей-офф, где задержимся надолго. И раньше у нас были хорошие команды, которые, на мой взгляд, должны были играть в плей-офф и выигрывать там. Но по мере приближения нового сезона о прошлом думать не хочется. Хочется думать о новом сезоне. У нас есть несколько хороших игроков и новый тренер.
У меня просто есть ощущение, что все ребята в раздевалке намерены побеждать, выйти в плей-офф и там пошуметь. Очень грустно, что с такими составами нам не удавалось выходить в плей-офф в последние годы. Винить в этом можно только игроков. Но о прошлом думать надобности нет. Мы думаем только о том, что ждёт нас впереди, и весьма воодушевлены», – цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.
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