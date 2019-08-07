Видгоф: Коньков — кубковый боец. Он может играть в любых ситуациях

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал заключение контракта с нападающим Сергеем Коньковым.

«Коньков – опытный игрок, кубковый боец, он два раза выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне за «Адмирал» набрал 22 очка в 62 встречах. Может играть на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых игроков, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.

В минувшем сезоне опытный нападающий выступал за «Адмирал», в составе которого забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-4» и 18 штрафных минутах.