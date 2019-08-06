Видгоф: с Полыгаловым не договорились об условиях. Попов свой и моложе

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал расторжение контракта с Игорем Полыгаловым и подписание соглашения с Андреем Поповым.

«Ну, скажем, не договорились об условиях. Здесь можно подчеркнуть другой момент, что вместо Полыгалова мы подписали контракт с Поповым. Нам это и выгоднее, во-вторых, он свой, он моложе. Ему 31, а Полыгалову – 33. Это всё набор моментов.

У нас очень профессиональный спортивный штаб, который возглавляет Олег Усачёв. И они работают настолько профессионально, что лига вздрогнула, я бы так сказал. Насколько мы работаем профессионально и жёстко в интересах клуба. И чтобы они были не один сезон, а на несколько», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.