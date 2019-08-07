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«Сибирь» объявила состав на матч с «Йокеритом»

«Сибирь» объявила состав на матч с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» определилась с составом на товарищеский матч с «Йокеритом». Игра состоится в Финляндии сегодня, 7 августа, начало встречи — в 18:30 мск.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Лофквист — Хабаров, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Логинов — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Казаков — Торченюк — Чесалин;
Алексеев — Наумов, Первушин — Романцев — Яковлев.

После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча.

Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир Памяти Ромазана, где сыграет три матча (с «Металлургом», «Трактором» и «Куньлунь Ред Стар»).

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