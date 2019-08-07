«Сибирь» объявила состав на матч с «Йокеритом»

«Сибирь» определилась с составом на товарищеский матч с «Йокеритом». Игра состоится в Финляндии сегодня, 7 августа, начало встречи — в 18:30 мск.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Лофквист — Хабаров, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Логинов — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Казаков — Торченюк — Чесалин;

Алексеев — Наумов, Первушин — Романцев — Яковлев.



После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча.



Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир Памяти Ромазана, где сыграет три матча (с «Металлургом», «Трактором» и «Куньлунь Ред Стар»).

«Сибирь» проведёт предсезонную подготовку в форме из фотографий болельщиков