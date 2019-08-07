«Авангард» объявил состав на матч с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» и «Авангард» определились с составами на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, который состоится сегодня, 7 августа. Начало встречи — в 19:30 мск.



«Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Бертильссон — Эллис, Крикунов — Росен — Стремвалль;

Д. Александров — Щитов, Шмелёв — Коллинз — Мосалёв;

Петров — Погоришный, Алтыбармакян — Точицкий — Капустин;

Назаревич, Старков — Томилин — Меркулов, Хлопотов.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Андригетто — Зернов — Бек;

Манухов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Щербак;

Бондарев — Чудинов, Широков — Пьянов — Потапов;

Спиценко — Мартынов, Грицюк — Грачёв — Кошелев, Рожковский;



В первом матче игрового дня СКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:0.

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