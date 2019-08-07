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«Авангард» объявил состав на матч с ХК «Сочи»

«Авангард» объявил состав на матч с ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и «Авангард» определились с составами на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, который состоится сегодня, 7 августа. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Сочи»:

Шикин (Ахметов);
Бертильссон — Эллис, Крикунов — Росен — Стремвалль;
Д. Александров — Щитов, Шмелёв — Коллинз — Мосалёв;
Петров — Погоришный, Алтыбармакян — Точицкий — Капустин;
Назаревич, Старков — Томилин — Меркулов, Хлопотов.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Андригетто — Зернов — Бек;
Манухов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Щербак;
Бондарев — Чудинов, Широков — Пьянов — Потапов;
Спиценко — Мартынов, Грицюк — Грачёв — Кошелев, Рожковский;

В первом матче игрового дня СКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:0.

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