Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде

Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области. Подопечные Владимира Крикунова обыграли «Торпедо» со счётом 3:2.



Бело-голубые вышли вперёд в концовке первого игрового отрезка благодаря голу Владислава Михайлова. Во втором периоде Сергей Гончарук восстановил равновесие, на что московский клуб ответил точными бросками Андре Петерссона в большинстве и Владислава Ефремова в равных составах. На последних секундах встречи хозяева сумели отыграть один гол благодаря Антону Шенфельду, но на большее их не хватило.



Завтра, 8 августа, «Динамо» встретится с минскими одноклубниками, а «Торпедо» сыграет с узбекским клубом «Хумо». В первом матче турнира минчане обыграл команду из Ташкента со счётом 6:3.