Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области. Подопечные Владимира Крикунова обыграли «Торпедо» со счётом 3:2.
Бело-голубые вышли вперёд в концовке первого игрового отрезка благодаря голу Владислава Михайлова. Во втором периоде Сергей Гончарук восстановил равновесие, на что московский клуб ответил точными бросками Андре Петерссона в большинстве и Владислава Ефремова в равных составах. На последних секундах встречи хозяева сумели отыграть один гол благодаря Антону Шенфельду, но на большее их не хватило.
Завтра, 8 августа, «Динамо» встретится с минскими одноклубниками, а «Торпедо» сыграет с узбекским клубом «Хумо». В первом матче турнира минчане обыграл команду из Ташкента со счётом 6:3.
Кубок губернатора Нижегородской области
07 августа 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 3
0:1, 1:2, 1:0
Динамо М
Москва
0:1 – Михайлов (Муранов) – 19:32 (5x5), 1:1 – Гончарук (Бочаров, Аляев) – 34:09 (5x5), 1:2 – Петерссон (Шипачёв) – 34:57 (5x4), 1:3 – Ефремов (Моисеев) – 38:28 (5x5), 2:3 – Шенфельд (Баранцев, Шрёдер) – 59:43 (6x5)
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