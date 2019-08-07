«Сочи» переиграл «Авангард» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open
ХК «Сочи» встречался с «Авангардом» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу черноморского клуба.
«Леопарды» повели в счёте спустя 17 секунд после стартового вбрасывания после того, как ворота омичей поразил Илья Крикунов. Он же укрепил преимущество подопечных Сергея Зубова в середине второго игрового отрезка. «Ястребы» отыграли один гол в начале третьей двадцатиминутки стараниями Валентина Пьянова. В концовке встречи сочинцы укрепили преимущество после броска Дениса Александрова.
«Сочи» завершил выступление на турнире, одержав четвёртую победу в четырёх матчах. Команда Сергея Зубова обеспечила себе победу на домашнем турнире. Завтра, 8 августа, «Авангард» встретится со СКА.
- 7 августа 2019
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