«Сочи» переиграл «Авангард» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

ХК «Сочи» встречался с «Авангардом» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу черноморского клуба.



«Леопарды» повели в счёте спустя 17 секунд после стартового вбрасывания после того, как ворота омичей поразил Илья Крикунов. Он же укрепил преимущество подопечных Сергея Зубова в середине второго игрового отрезка. «Ястребы» отыграли один гол в начале третьей двадцатиминутки стараниями Валентина Пьянова. В концовке встречи сочинцы укрепили преимущество после броска Дениса Александрова.



«Сочи» завершил выступление на турнире, одержав четвёртую победу в четырёх матчах. Команда Сергея Зубова обеспечила себе победу на домашнем турнире. Завтра, 8 августа, «Авангард» встретится со СКА.