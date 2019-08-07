Скабелка — о разгроме «Ак Барса»: счёт не настолько важен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о победе со счётом 6:1 в матче с «Ак Барсом».
«Наверное счёт обсуждать не стану, думаю, он не настолько важен. Первое, что нужно отметить — костяк команды сохранился, поэтому ребята продолжают работу, начатую в прошлом сезоне. Хочу отдельно поблагодарить болельщиков за поддержку, не будь такой атмосферы сегодня, — всё могло бы сложиться по-другому.
Обычно предсезонные матчи чаще всего почти при пустых трибунах проходят, когда играешь не с хозяевами турнира. Поэтому и болельщики нам сегодня помогли, и визит президента страны дал дополнительную мотивацию. Плюс ребята соскучились по настоящей игре. Мы много делали сложной, черновой, нудной работы, которая важна, но все уже хотели сыграть», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.
- 7 августа 2019
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