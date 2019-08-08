Хабибулин: в локаутном «Ак Барсе» на каждый рейс садились, как на последний

Бывший вратарь НХЛ Николай Хабибулин рассказал о выступлении за «Ак Барс» во время локаута за океаном в сезоне-2004/05.
«В локаутном «Ак Барсе» у нас был именно набор игроков, но команды не было, и ничего не получилось. Думаю, потому что командой руководил неправильный человек. Я не говорю, что Билялетдинов плохой тренер. Ему нужны определённые игроки. Как мне показалось, он просто не понял, что делать с таким количеством звёзд.
У многих был культурный шок. К Казани вопросов особо не было — мы жили в классной гостинице «Мираж», хорошая раздевалка. Другое дело, когда едешь в другие города. Я нормально всё воспринимал, но для кого-то это было шоком.
Было немного страшно. Было впечатление, что самолёты трещат по швам. На любой рейс садились, как на последний… Летишь, всё трясётся, полки отваливаются», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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