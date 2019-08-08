«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1.



Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв. Через три с половиной минуты подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество в счёте благодаря голу форварда Джастина Азеведу. Следующие 40 минут прошли без шайб, на 45-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников сократил отставание уфимцев. В оставшееся время команда Николая Цулыгина пыталась отыграться, но не сумела перевести игру в овертайм.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»