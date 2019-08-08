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«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане

«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1.

Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв. Через три с половиной минуты подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество в счёте благодаря голу форварда Джастина Азеведу. Следующие 40 минут прошли без шайб, на 45-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников сократил отставание уфимцев. В оставшееся время команда Николая Цулыгина пыталась отыграться, но не сумела перевести игру в овертайм.

Кубок президента Республики Казахстан
08 августа 2019, четверг. 12:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
2:0, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Ткачёв – 00:45 (5x5), 2:0 – Азеведу (Фрэттин, Викстранд) – 04:17 (5x3), 2:1 – Сошников (Гареев) – 44:17 (5x5)

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