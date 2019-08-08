Минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» в Нижнем Новгороде
Минское «Динамо» потерпело поражение от московского «Динамо» во встрече предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:4. У московской команды на турнире две победы в двух играх, на счету Минска одна победа в двух матчах.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут соперники забросили три шайбы. Минчане отметились голом нападающего Игоря Мартынова, в составе команды Владимира Крикунова удачные броски в свой актив записали форвард Даниил Тарасов и защитник Юусо Хиетанен. На старте третьего периода Тарасов оформил дубль, увеличив разницу в счёте. Точку в матче поставил Егор Попов.
Кубок губернатора Нижегородской области
08 августа 2019, четверг. 15:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 4
0:0, 1:2, 0:2
Динамо М
Москва
0:1 – Тарасов (Петерссон, Шипачёв) – 33:01 (5x4), 1:1 – Мартынов (Денисов, Степанов) – 37:33 (5x4), 1:2 – Хиетанен (Петерссон, Тарасов) – 38:57 (5x5), 1:3 – Тарасов (Хиетанен, Шипачёв) – 42:34 (5x5), 1:4 – Попов – 58:56 (en)
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