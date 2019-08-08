Минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» в Нижнем Новгороде

Минское «Динамо» потерпело поражение от московского «Динамо» во встрече предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:4. У московской команды на турнире две победы в двух играх, на счету Минска одна победа в двух матчах.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут соперники забросили три шайбы. Минчане отметились голом нападающего Игоря Мартынова, в составе команды Владимира Крикунова удачные броски в свой актив записали форвард Даниил Тарасов и защитник Юусо Хиетанен. На старте третьего периода Тарасов оформил дубль, увеличив разницу в счёте. Точку в матче поставил Егор Попов.



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