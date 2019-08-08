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«Авангард» — СКА: Судницин пропустил курьёзный гол из-за ворот

«Авангард» — СКА: Судницин пропустил курьёзный гол из-за ворот
Хоккей / КХЛ 0

В первом периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА случился курьёзный гол. Защитник «Авангарда» неловко разыграл шайбу за воротами, после чего она опустилась на спину вратарю Александру Судницину и залетела за линию ворот.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Войнов — Емелин, Андригетто — Зернов — Кошелев;
Манухов — Франсон, Широков — Семёнов — Щербак;
Чудинов — Покка, Шумаков — Потапов — Дедунов;
Пивцакин — Мартынов, Грачёв — Стась — Пьянов.

СКА:

Налимов (Хелльберг);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Мироманов — Рукавишников, Кагарлицкий — Коскиранта — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;
Рундблад — Земчёнок, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Огирчук.

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