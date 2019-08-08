«Авангард» — СКА: Судницин пропустил курьёзный гол из-за ворот

В первом периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА случился курьёзный гол. Защитник «Авангарда» неловко разыграл шайбу за воротами, после чего она опустилась на спину вратарю Александру Судницину и залетела за линию ворот.

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«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Войнов — Емелин, Андригетто — Зернов — Кошелев;

Манухов — Франсон, Широков — Семёнов — Щербак;

Чудинов — Покка, Шумаков — Потапов — Дедунов;

Пивцакин — Мартынов, Грачёв — Стась — Пьянов.



СКА:



Налимов (Хелльберг);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Мироманов — Рукавишников, Кагарлицкий — Коскиранта — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;

Рундблад — Земчёнок, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Огирчук.