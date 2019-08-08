Бабенко: недовольны игрой московского «Динамо», думали обойтись малой кровью

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:1).
«На самом деле, мы игрой остались недовольны, Тренерский штаб предупреждал ребят, что команда там будет молодая, будет много силовой борьбы, они постараются агрессивно сыграть, что они, собственно, и сделали. Мы, наверное, немножко не настроились и подумали, что можем обойтись малой кровью. Когда такое настроение — обычно игры не получается. Тем не менее, много сами удалялись, что является нехорошим моментом, — будем исправлять… В целом реализовали те шансы, которые были, за счет этого и выиграли.
Целиком картина такая, что игра не получилась. Очень тяжело по ходу матча перестраиваться, если ты не настроен с первых минут. Мы не были настроены на агрессивную, силовую игру соперника.
Будем работать. Есть над чем. Получилось, что у нас было несколько новых сочетаний — давали ребятам игровое время, чтобы они себя проявили, но работы еще очень много», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 8 августа 2019
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