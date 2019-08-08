Вудкрофт: победа даже в предсезонных матчах — основа философии «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4).
«Проанализировал игру и пришел вот к какому выводу. В тех компонентах, которые мы отрабатывали в первые недели сборов, команда смотрелась отлично, особенно для первого матча с клубом КХЛ. А те компоненты, которым пока уделяли мало внимания, показали, что нам есть куда расти. Считаю, в игре «пять на пять» ни в чем не уступили Москве.
Очень порадовали отдельные хоккеисты, впервые вышедшие на лед на таком уровне. Где-то им не хватало «химии» в важные моменты встречи, но в целом выглядели достойно. Продемонстрировали, что имеют способности для выступления в КХЛ. Сейчас как раз хотим дать молодежи шанс проявить себя на высоком уровне — это наша стратегия. Говорю парням: «Сыграйте так, чтобы я поставил пометки возле вашей фамилии». И я их ставлю.
Важно ли победить в субботу и выйти в финал? Победа — основа нашей философии. Всегда и везде, даже в выставочных встречах. Но здесь важно понимать, что мы пока ищем баланс между победами и предоставлением шанса молодежи", — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 8 августа 2019
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