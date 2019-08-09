Тренер «Магнитки» — о новой роли Мозякина: объяснили Сергею ситуацию

Тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл промежуточные итоги предсезонного сбора, а также ответил на вопрос об использовании Сергея Мозякина в третьем звене в контрольных матчах.

«Хвалить кого-то пока ещё рано. Но как ребята провели эти игры, с какой самоотдачей выходили на лёд, нам понравилось. Конечно, у молодёжи были какие-то тактические ошибки, связанные как раз с молодостью, неопытностью, волнением. Но это всё поправимо. Главное – характер и заряженность на борьбу.

Означает ли звено Мозякина с Галузиным и Паршиным, что у него будет новая роль в команде? Мы обсуждали это с Сергеем. Объяснили ситуацию: у нас команда должна быть четырёх звеньев. Никто не скрывает и не отрицает, что Сергей – большой мастер. Но результат должны делать все четыре звена.

Выигрывает команда. Посмотрите на чемпиона, на ЦСКА. Насколько глубокая у них была «скамейка» в прошлом сезоне. Насколько активно они играли. Как они держали высокий темп игры из матча в матч. Если учитывать расписание, в котором очень много матчей, в котором они идут очень плотно, с переездами, нужна свежесть. Ребята должны быть свежими», — цитирует Козлова официальный сайт магнитогорского клуба.