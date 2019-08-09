Директор «Детройта»: Дацюк — пример игрока, которого проглядели в 18-19 лет

Директор «Детройт Ред Уингз» по оценке игроков Иржи Фишер поделился мнением о бывшем форварде «красных крыльев» Павле Дацюке.
«Я Павла очень хорошо знаю, мы жили вместе в «Детройте», вместе выросли в этой организации, нас задрафтовали в один год. Ещё когда я работал в развитии игроков, то часто приводил его в пример ребятам. Обычно он самый умный игрок на льду, он понимает, как играет противник, как его переиграть, как сделать партнёров лучше, понимает, над чем ему надо работать и постоянно становится лучше. Даже в СКА он был не только самым возрастным, но и самым работящим. Это показатель характера.
Дацюк — идеальный пример игрока, которого проглядели в 18-19 лет, и не только на драфте, но и в сборной России. А 20 лет спустя он был капитаном сборной на Олимпиаде и выиграл золото. Он – великолепный пример для подражания для тех, кто никогда не сдаётся, всегда работает, умён, окружает себя правильными людьми», — сказал Фишер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 9 августа 2019
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:43
-
18:37
-
18:15
-
18:00
-
17:35
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:05
-
14:38
-
14:31
-
14:01
-
13:45
-
13:35
-
13:08
-
12:40
-
12:30
-
12:06
-
11:39
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:39
-
10:11
-
10:00