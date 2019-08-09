Директор «Детройта»: Дацюк — пример игрока, которого проглядели в 18-19 лет

Директор «Детройт Ред Уингз» по оценке игроков Иржи Фишер поделился мнением о бывшем форварде «красных крыльев» Павле Дацюке.



«Я Павла очень хорошо знаю, мы жили вместе в «Детройте», вместе выросли в этой организации, нас задрафтовали в один год. Ещё когда я работал в развитии игроков, то часто приводил его в пример ребятам. Обычно он самый умный игрок на льду, он понимает, как играет противник, как его переиграть, как сделать партнёров лучше, понимает, над чем ему надо работать и постоянно становится лучше. Даже в СКА он был не только самым возрастным, но и самым работящим. Это показатель характера.



Дацюк — идеальный пример игрока, которого проглядели в 18-19 лет, и не только на драфте, но и в сборной России. А 20 лет спустя он был капитаном сборной на Олимпиаде и выиграл золото. Он – великолепный пример для подражания для тех, кто никогда не сдаётся, всегда работает, умён, окружает себя правильными людьми», — сказал Фишер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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