Известен состав юниорской сборной России на полуфинал Кубка Глинки/Гретцки
Юниорская сборная России определилась с составом на полуфинал турнира «Кубок Глинки/Гретцки» с командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 9 августа, начало — в 20:00 мск.
Юниорская сборная России:
Аскаров (Моторыгин);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов, Авершин — Зуган — Шумилин, Буруянов.
На групповой стадии подопечные Сергея Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ).
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.
- 9 августа 2019
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