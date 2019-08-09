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Известен состав юниорской сборной России на полуфинал Кубка Глинки/Гретцки

Известен состав юниорской сборной России на полуфинал Кубка Глинки/Гретцки
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России определилась с составом на полуфинал турнира «Кубок Глинки/Гретцки» с командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 9 августа, начало — в 20:00 мск.

Юниорская сборная России:

Аскаров (Моторыгин);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов, Авершин — Зуган — Шумилин, Буруянов.

На групповой стадии подопечные Сергея Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ).

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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