Известен состав юниорской сборной России на полуфинал Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России определилась с составом на полуфинал турнира «Кубок Глинки/Гретцки» с командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 9 августа, начало — в 20:00 мск.



Юниорская сборная России:



Аскаров (Моторыгин);

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;

Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;

Зотов, Авершин — Зуган — Шумилин, Буруянов.

На групповой стадии подопечные Сергея Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ).

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.