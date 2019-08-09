Курносов — о хет-трике Пашина: в Уфе рады, что ребята приносят пользу сборной

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал победу сборной России со счётом 4:1 в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки с командой Финляндии.
«Конечно, все мы следим за выступлением нашей юниорской сборной на Кубке Глинки/Гретцки. Александр Пашин — форвард системы «Салавата Юлаева» — оформил хет-трик в ворота финнов в полуфинальной встрече. В Уфе рады, что местные ребята-воспитанники приносят такую пользу сборной России. Хотелось бы поздравить всю российскую сборную и игроков уфимской системы — Александра Пашина и Шакира Мухамадуллина — с выходном в финал этого престижного турнира! Впереди — главный матч турнира, болеем за команду. Что касается «Салавата», я уже отмечал, что для нас важно выстроить сильную клубную вертикаль. Будем и дальше развивать наших молодых игроков», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 9 августа 2019
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