Россия прёт, как танк! Впереди – суперфинал с Канадой

Юниорская сборная России по хоккею радовала российского болельщика на Кубке Глинки/Гретцки. Отметим, что турнир проходит в Словакии, а в одной группе вместе с командой Сергея Голубовича играли как раз словаки. Их наша сборная переиграла в тяжёлой борьбе, выиграв лишь в овертайме. Зато более грозные по именам соперники в лице США и Швеции были обыграны в основное время. Американцев россияне обыграли со счётом 6:2, а скандинавов и вовсе одолели всухую – 3:0. Но, конечно, матч со «звёздно-полосатыми» стоял особняком.

Русских лучше не злить! США мощно начали, а потом наши их разорвали 0:2, четыре удаления подряд, игра в одной зоне – это был кошмар, а не начало.

«Итоговый счёт порадовал. Первый период был не слишком удачным. Но перед вторым периодом мы все немного успокоились, пришли в себя и собрались. Все успокоились, стали принимать правильные решения. Без суеты, без спешки.

Счет 0:2 мы должны были подравнивать уже в первые 20 минут. Но хорошо, что сделали результат во втором периоде.



Перед матчем со шведами самое главное — правильно восстановиться. Сон — лучший отдых. Ребятам об этом и скажем.



Делать работу над ошибками будем завтра. Сегодня мы с тренерами посмотрим матч шведов, завтра свои соображения донесем до ребят. Шведы очень сильны последнее время, но то же самое можно сказать и про остальных участников. Тут нет слабых», — заявил после игры главный тренер россиян Сергей Голубович.



По результатам трёх побед россияне на почётном турнире заняли первое место в группе B, в результате чего вышли в полуфинал на команду Финляндии. Финны стали вторыми в своём квартете. Недооценивать сборную Суоми нельзя. Все мы прекрасно помним, как финны выигрывали молодёжные, да и основные первенства планеты. Как раз недавно, в Братиславе.

Известен состав юниорской сборной России на полуфинал Кубка Глинки/Гретцки

Вторую полуфинальную пару на Кубке Глинки/Гретцки составили канадцы и шведы. Этот матч обещал стать не менее интересным. Но первостепенно внимание российского зрителя было приковано к матчу россиян с финнами.



В воротах сборной России с первых минут появился Ярослав Аскаров. Первый период команда Голубовича начала за здравие. Тютнев набрал скорость, ушёл за ворота, развернулся и прострелил в центр, а Пашин с кистей вогнал шайбу в дальний угол.



Форвард системы «Салавата Юлаева» Пашин, к слову, проводит сильный турнир. Дубль в матче с Америкой, передача в игре со шведами. И вот теперь гол с финнами! Конечно, нельзя не отметить связку Александра с Василием Пономарёвым, которая исправно даёт результат. Эх, ещё бы росточка Пашину побольше!



И всё бы хорошо, но в первом периоде, который Россия в целом провела лучше, хоккеисты Голубовича пропустили обидную контратаку. Коркалайнен сделал передачу вразрез, Мяэнпяя выкатился один на один и пробил Аскарова. К сожалению, помочь Ярославу уже не могли ни защитники, ни остальные хоккеисты. Да и сам голкипер в данной ситуации оказался бессилен.

В результате на первый перерыв команды отправились при ничейном счёте – 1:1. Повторимся, Россия переиграла финнов в первом периоде, выглядела интереснее и креативнее, однако переиграть Бломквиста получилось лишь раз. Винить в сложившейся ситуации можно было исключительно себя.



Во второй двадцатиминутке команды начали действовать ожидаемо аккуратнее. Отсюда и ноль заброшенных шайб, так как на первые роли вышли поймавшие кураж вратари. Аскаров и Бломквист зачастую творили чудеса, показывая отличный хоккей.

Не помешали голкиперам удачно сыграть даже удаления, которые были как у россиян, так и у финнов. Большинство у обеих команд не шло, спецбригады меньшинства выглядели лучше. Всё могло решиться в третьем периоде.



Именно так и случилось. Доводить дело до овертайма сборная России не захотела. Во второй половине двадцатиминутки россияне в быстрой атаке выкатились два в два. Дидковский сделал передачу на свободного Злодеева, который в касание бросил точно в ближний угол.



Дальше своё слово снова сказал Александр Пашин, которого на этом турнире буквально не остановить. Финны ошиблись на выходе из зоны, россиянин подхватил шайбу, красиво ушёл от Пуутио, вылез на ворота и переиграл Бломквиста! Получилось эффектно и эффективно.



Финны пошли на отчаянный шаг, заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в итоге нарвались на хет-трик Пашина. 4:1 – победа сборной России. Уже в воскресенье россияне сыграют в финале турнира с Канадой, которая одолела шведов по буллитам. Это будет мощно!