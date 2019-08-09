Атюшов — о 1:5: перестали бороться, выполнять игровое задание

Защитник «Нефтехимика» Виталий Атюшов прокомментировал поражение со счётом 1:5 в матче с «Ак Барсом» на Кубке президента Республики Казахстан.



«Начали неплохо, но во втором периоде подсели или подумали, что игра будет даваться легко, но на деле оказалось совсем не так. И то, что это третий матч за три дня — страшного ничего нет, составы постоянно меняются, причина поражений не в этом. Сами виноваты, перестали бороться, выполнять игровое задание. В третьем периоде в большинстве старались что-нибудь сделать, пока не получается, но время есть, будем работать», — приводит слова Атюшова официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение в трёх матчах на турнире, пропустив в общей сложности 15 шайб.