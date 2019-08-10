«﻿Сибирь» уверенно победила «Франкфурт» в товарищеской встрече

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над немецким клубом «Франкфурт Лайонс» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Николая Заварухина.



Новосибирский клуб провёл ударный первый период, обеспечив себе уверенное преимущество благодаря четырём заброшенным шайбам. Авторами точных бросков стали Михаил Ромаев, Владимир Первушин, Александр Шаров и Глеб Зырянов. Во втором периоде защитник Александр Логинов увеличил преимущество «Сибири» до пяти голов. На 41-й минуте форвард Евгений Чесалин забросил шестую шайбу «Сибири». До конца матча немецкий клуб сумел размочить счёт, дважды поразив ворота Алексея Красикова.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»