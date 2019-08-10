«Сибирь» уверенно победила «Франкфурт» в товарищеской встрече
Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над немецким клубом «Франкфурт Лайонс» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Николая Заварухина.
Новосибирский клуб провёл ударный первый период, обеспечив себе уверенное преимущество благодаря четырём заброшенным шайбам. Авторами точных бросков стали Михаил Ромаев, Владимир Первушин, Александр Шаров и Глеб Зырянов. Во втором периоде защитник Александр Логинов увеличил преимущество «Сибири» до пяти голов. На 41-й минуте форвард Евгений Чесалин забросил шестую шайбу «Сибири». До конца матча немецкий клуб сумел размочить счёт, дважды поразив ворота Алексея Красикова.
Товарищеские матчи (клубы)
10 августа 2019, суббота. 11:30 МСК
Франкфурт Лайонс
Франкфурт-на-Майне
2 : 6
0:4, 0:1, 2:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Ромаев – 03:07 (5x5), 0:2 – Первушин (Комаров) – 05:40 (5x5), 0:3 – Шаров (Логинов) – 08:15 (5x4), 0:4 – Зырянов – 19:08 (5x5), 0:5 – Логинов – 26:44 (5x4), 0:6 – Чесалин – 40:59 (5x5), 1:6 – Шинко (Айзенменгер) – 43:48 (5x5), 2:6 – – 59:18 (5x5)
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