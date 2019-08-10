Яндач — о размере площадок: тяжело перестраиваться, почему не сделать единый?

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1) на Кубке губернатора Челябинской области.



«Доволен, что выиграли. Тяжёлый матч. «Северсталь» хорошо играла. У нас были моменты в первом и втором периодах, чтобы забить больше. В третьем периоде соперник уже лучше катался, чем мы. У нас было много потерь шайбы.



Игра на европейской площадке? Тяжело постоянно перестраиваться. Я уже много об этом говорил. В том числе и когда работал в чешском хоккее. Это просто другой спорт, когда играешь на ширине 30 метров, а потом 26 метров. Это очень большая разница. Почему бы не сделать единый размер, на котором бы все играли? Перестраиваться же, повторюсь, всегда тяжело и игрокам, и тренерам. Я бы сделал один размер, на котором бы все играли.



Игра наших лидеров? Думаю, они ещё не полностью готовы. Чувствую, что они ещё находятся под нагрузками. Что касается неявки «Куньлуня», то у нас был другой план, так как мы знали, кто будет играть первый и второй матч. Но потом договорились, что надо отпустить нескольких игроков в другую сборную, которую заявили вместо «Куньлуня». Стас Галимов сыграет в воротах следующий матч», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске