Любимов – о голе Мозякина: конечно, поздравили Сергея. Даже фейерверк был!

Нападающий «Металлурга» Роман Любимов подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1)



«Тяжеловато, в первом периоде уже подсели. Находимся под нагрузкой, не всё отработали по тактике. Все ребята были вместе, поддерживали друг друга. В итоге пропустили гол в конце. Концовка выдалась напряжённой. Мой реализованный буллит? Блестяще! В плане площадок могу сказать, что рисунок игры меняется. Будем подстраиваться, что нам ещё остаётся?



Про «Куньлунь» слышал, что там какие-то проблемы с визами. Всякое бывает. Главное, что собрали другую команду на турнир. Зато все сыграют побольше, будет лишняя игровая практика. Форму лучше всего набирать через игры. Новые легионеры? Все хорошие ребята, адаптируются. Мозякина, конечно, поздравили с голом. Даже фейерверк был! На самом деле, всё нормально. У нас есть четыре звена, каждое может создавать, угрожать», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске