Московское «Динамо» обыграло «Хумо», добившись третьей победы подряд
Московское «Динамо» оказалось сильнее узбекстанского клуба Высшей хоккейной лиги «Хумо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли три матча из трёх на групповом этапе, у «Хумо» — одна победа.
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — заработанный буллит реализовал нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. В концовке первого периода москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Огурцова. На 35-й минуте нападающий «Хумо» Денис Мошаров сократил разницу в счёте до одного гола. Точку во встрече поставили форварды Дмитрий Моисеев и Иван Муранов.
Кубок губернатора Нижегородской области
10 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
4 : 1
2:0, 0:1, 2:0
Хумо
Ташкент
1:0 – Афиногенов – 03:49 (бул), 2:0 – Огурцов – 17:32 (5x5), 2:1 – Мошаров (Пепеляев, Ерохин) – 34:28 (5x5), 3:1 – Моисеев (Ефремов) – 57:22 (4x4), 4:1 – Муранов (Панкратов) – 59:58 (en)
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 10 августа 2019
-
15:25
-
14:59
-
14:34
-
14:23
-
14:12
-
13:58
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:38
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
12:42
-
12:31
-
12:20
-
11:50
-
11:19
-
11:04
-
10:41
-
10:33
-
09:58
-
09:36
-
09:08
-
08:52
-
08:38
-
08:14
- 9 августа 2019
-
23:48
-
23:01
-
22:51
-
22:48
-
22:26
-
22:04
-
21:44
-
21:40
Партнерский контент