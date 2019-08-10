Московское «Динамо» обыграло «Хумо», добившись третьей победы подряд

Московское «Динамо» оказалось сильнее узбекстанского клуба Высшей хоккейной лиги «Хумо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли три матча из трёх на групповом этапе, у «Хумо» — одна победа.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — заработанный буллит реализовал нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. В концовке первого периода москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Огурцова. На 35-й минуте нападающий «Хумо» Денис Мошаров сократил разницу в счёте до одного гола. Точку во встрече поставили форварды Дмитрий Моисеев и Иван Муранов.

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