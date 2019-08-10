Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» обыграло «Хумо», добившись третьей победы подряд

Московское «Динамо» обыграло «Хумо», добившись третьей победы подряд
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» оказалось сильнее узбекстанского клуба Высшей хоккейной лиги «Хумо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли три матча из трёх на групповом этапе, у «Хумо» — одна победа.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — заработанный буллит реализовал нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. В концовке первого периода москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Огурцова. На 35-й минуте нападающий «Хумо» Денис Мошаров сократил разницу в счёте до одного гола. Точку во встрече поставили форварды Дмитрий Моисеев и Иван Муранов.

Кубок губернатора Нижегородской области
10 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
4 : 1
2:0, 0:1, 2:0
Хумо
Ташкент
1:0 – Афиногенов – 03:49 (бул), 2:0 – Огурцов – 17:32 (5x5), 2:1 – Мошаров (Пепеляев, Ерохин) – 34:28 (5x5), 3:1 – Моисеев (Ефремов) – 57:22 (4x4), 4:1 – Муранов (Панкратов) – 59:58 (en)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент