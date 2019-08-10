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Сборная России победила Канаду, выиграв Кубок Гретцки/Глинки впервые в XXI веке

Сборная России победила Канаду, выиграв Кубок Гретцки/Глинки впервые в XXI веке
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.

В первом периоде российская команда открыла счёт усилиями Александра Пашина. В начале второго отрезка канадцы восстановил равновесие благодаря точному броску Куинтона Байфилда. Спустя пять минут автором блестящего гола стал Василий Пономарёв. В третьем периоде Пашин оформил дубль и упрочил перевес россиян. Канадцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Жан-Люка Фуди, однако отыграться им не было суждено.

Кубок Глинки/Гретцки
10 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Канада U18
2 : 3
0:1, 1:1, 1:1
Россия U18
0:1 – Пашин (Пономарёв) – 03:45 (5x5), 1:1 – Байфилд (Маккленнон, Лапьер) – 23:03 (5x4), 1:2 – Пономарёв – 28:09 (5x5), 1:3 – Пашин (Тютнев) – 48:38 (5x5), 2:3 – Фуди – 55:01 (5x5)

На групповой стадии подопечные Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ). В полуфинале российская команда победила Финляндию (4:1).

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз до настоящего момента выигрывала соревнования в далёком 1995 году. Турнир проводится ежегодно с 1991 года. Российская команда всего в четвёртый раз стала победителем турнира, в активе Канады — 22 победы.

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