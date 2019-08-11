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«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту», трижды ведя в счёте в ходе матча

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту», трижды ведя в счёте в ходе матча
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в 4-м туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Первый период выдался безголевым, зато на 32-й минуте команды обменялись заброшенными шайбами. Счёт в матче был открыт Джастином Азеведу, но уже спустя 22 секунды Брукс Мацек восстановил равновесие.

В третьем периоде команды ещё дважды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Альберт Яруллин вывел казанцев вперёд, однако Дэн Секстон в меньшинстве помог «Автомобилисту» отыграться. Усилиями Владимира Ткачёва «Ак Барс» в третий раз повёл в счёте, но на последней минуте периода Максим Березин перевёл игру в овертайм. Исход матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались уральцы.

Кубок президента Республики Казахстан
11 августа 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 3
0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Азеведу – 31:13 (5x5), 1:1 – Мацек (Литовченко, Доус) – 31:35 (5x5), 1:2 – Яруллин (Зарипов) – 45:51 (5x4), 2:2 – Секстон – 47:53 (4x5), 2:3 – Ткачёв (Юдин, Галиев) – 54:18 (3x3), 3:3 – Березин (Литовченко, Секстон) – 59:20 (6x5), 4:3 – Доус – 65:00 ( ПБ)

«Ак Барс» не смог одержать третью победу кряду на турнире в Казахстане. В свою очередь подопечные Мартемьянова избежали второго поражения подряд.

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