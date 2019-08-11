«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту», трижды ведя в счёте в ходе матча

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в 4-м туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Первый период выдался безголевым, зато на 32-й минуте команды обменялись заброшенными шайбами. Счёт в матче был открыт Джастином Азеведу, но уже спустя 22 секунды Брукс Мацек восстановил равновесие.

В третьем периоде команды ещё дважды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Альберт Яруллин вывел казанцев вперёд, однако Дэн Секстон в меньшинстве помог «Автомобилисту» отыграться. Усилиями Владимира Ткачёва «Ак Барс» в третий раз повёл в счёте, но на последней минуте периода Максим Березин перевёл игру в овертайм. Исход матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались уральцы.

«Ак Барс» не смог одержать третью победу кряду на турнире в Казахстане. В свою очередь подопечные Мартемьянова избежали второго поражения подряд.