Журавлёв: игроки «Ак Барса» объясняют, что здесь за ошибки никто не убивает

19-летний защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв поделился впечатлениями после выступления на Кубке президента Республики Казахстан.

«Это был мой первый опыт игры на уровне КХЛ, сначала было непривычно, потом вкатился. Здесь нужно быстрее принимать решения, быстрее думать и оценивать ситуацию, нельзя долго перебирать шайбу. В целом турнир получился хороший, он дал мне много опыта.

С каждой игрой приходит опыт, начинаешь лучше оценивать ситуацию, мышление становится быстрее, уверенность приходит. И ещё меня поддерживают ребята на скамейке, это сильно помогает. Что подсказывают ребята? Чтобы я не волновался, объясняют, что здесь за ошибки никто не убивает – нужно действовать увереннее и не бояться своих действий», — цитирует Журавлёва официальный сайт клуба.