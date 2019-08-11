Сошников: доволен игрой на турнире в Казахстане, чувствую себя отлично
Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников после матча с «Барысом» (1:2 Б) оценил своё выступление на Кубке президента Республики Казахстан. 25-летний хоккеист пополнил ряды уфимского клуба в межсезонье.
«Я долго не играл, хотя продолжал тренироваться всё это время. Сейчас просто нужно набирать ритм, вкатываться. В принципе, своим выступлением на турнире я доволен. В команде чувствую себя отлично, с большинством ребят был уже знаком», — цитирует форварда пресс-служба КХЛ.
«Барыс» в трёх предыдущих матчах турнира одержал три победы, в то время как «Салават» потерпел два поражения. Клуб из Казахстана занял первое место на домашнем турнире, уфимская команда расположилась на четвёртой строчке в таблице.
Трансферы КХЛ, которые не состоялись. О некоторых вы могли не знать
Например, Никита Сошников мог оказаться в Казани, а Алексей Потапов – в Екатеринбурге.
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