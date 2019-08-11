Трансферы КХЛ, которые не состоялись. О некоторых вы могли не знать

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Есть и те переходы, которые по той или иной причине не состоялись. Либо сделки срывались в последний момент, либо стороны не смогли договориться по деньгам, либо большую активность (опять же, в том числе и в финансовом плане) проявил другой клуб. Рассказываем о главных сорвавшихся трансферах лиги.

н. Андрей Локтионов – в «Салават Юлаев»

Андрея Локтионова, который способен закрыть позицию центрального нападающего, звали в Уфу, но форвард выбрал предложение «Металлурга». В Уфе, к слову, не пострадали, так как руководство юлаевцев подписало сильного финского центра Сакари Манинена. Что ж, посмотрим на Локтионова в «Металлурге». В «Локомотиве» форвард зарекомендовал себя хорошо и вызывался в сборную.

з. Артём Сергеев – в СКА

К защитнику «Салавата» активный интерес проявлял СКА. Сергеев – ограниченно свободный агент, права на него принадлежали Уфе. Сергеев долго не подписывал нового контракта с питерским клубов, хотя хоккеисту улучшили условия. В итоге Сергеев всё же поставил подпись под однолетним соглашением.

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з. Богдан Киселевич – в «Авангард»

В НХЛ у Киселевича не получилось, зато в КХЛ его хотели видеть многие. В частности, конкретное предложение Богдану сделал «Авангард», искавший сильного защитника. Но Киселевич вернулся туда, откуда улетал за океан – в ЦСКА, Личную заинтересованность в защитнике проявил главный тренер «армейцев» Игорь Никитин.

в. Илья Ежов – в СКА

История с Ильёй Ежовым длилась долго. Илья одной ногой был в СКА, однако в итоге Питер подписал Ивана Налимова. Ежов же отправился в «Витязь», где и продолжит свою карьеру. Прошлый сезон в «Нефтехимике» Илье не удался, поэтому теперь всё придётся доказывать по-новому.

Илья Ежов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Могли оказаться в «Авангарде» братья Коварж. Оба мастеровиты и с большим опытом игры в КХЛ, «ястребам» бы такие хоккеисты точно не помешали. Но Ян Коварж не захотел возвращаться в Россию и продолжит свою карьеру в Европе, а Якубу улучшили условия в «Автомобилисте». Чешский голкипер остался в уже ставшем для него родным Екатеринбурге.

з. Вячеслав Войнов – в «Трактор» и «Автомобилист»

Войнова, как и Киселевича, буквально разрывали. Войнова хотели видеть в родном Челябинске и в «Автомобилисте», но уж больно высокими в финансовом плане оказались запросы двукратного обладателя Кубка Стэнли. Но без работы Вячеслав не остался – его заполучил «Авангард», искавший топ-защитника. Это серьёзное усиление для омского клуба.

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н. Владимир Бутузов – в «Ак Барс»

Нападающим «Адмирала» активно интересовался «Ак Барс» и Дмитрий Квартальнов, однако права на форварда принадлежат клубу из Владивостока. Пока достичь консенсуса и решить вопрос с уходом из «Адмирала» сторонам не удаётся. Бутузов по-прежнему находится без команды.

в. Никита Серебряков – в «Динамо» (Москва)

Схожая ситуация у Никиты Серебрякова. Им интересовалось московское «Динамо», но бело-голубые сделали ставку на других голкиперов. Сейчас Серебряков без контракта, так как вопрос с вратарской линией «Адмирала» уже решён. В частности, на роль первого голкипера приглашён финн Олкинуора. Для него грядущий сезон станет дебютным в КХЛ.

н. Антон Ландер – в «Салават Юлаев»

Юлаевцы долго вели Ландера, но в результате тот оказался в «Локомотиве». По всей видимости, «Ак Барс» не захотел отпускать шведа в Уфу, чтобы не усиливать принципиального конкурента. Но опять же, руководство юлаевцев с достоинством вышло из сложившейся ситуации, усилив команду другими игроками. Ландер же станет одной из главных ударных сил ярославцев, ведомых канадцем Мактавишем.

Антон Ландер Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Дмитрий Кагарлицкий, н. Вадим Шипачёв – в «Авангард»

Московскому «Динамо» всё же удалось удержать в своих рядах центрального нападающего Вадима Шипачёва. Россиянином активно интересовался «Авангард». Интересовались омичи и Дмитрием Кагарлицким, но СКА сделал форварду заманчивое предложение. Отказываться от него в пользу Омска Дмитрий ожидаемо не стал.

н. Алексей Потапов – в «Автомобилист»

Нападающий Алексей Потапов, которого в своё время Петерис Скудра использовал в «Торпедо» даже в роли защитника, подписал контракт с «Авангардом». Однако изначально Потапов мог оказаться в «Автомобилисте». Уральцы практически подписали Алексея, но в последний момент сделка сорвалась, а Потапов оказался в «Авангарде».

н. Даниил Тарасов – в «Автомобилист»

Мог переехать в Екатеринбург и нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов. Переговоры о переезде Тарасова в Екатеринбург велись, но форвард остался в системе бело-голубых. Конечно, такому положению дел рады и тренеры «Динамо», и болельщики московского клуба. Тарасов – сильный нападающий, который обязательно поможет динамовцам в сезоне.

Даниил Тарасов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

н. Никита Сошников — в «Ак Барс»

Когда стало о том, что Сошников возвращается из-за океана в Россию, то у Никиты был вариант с «Ак Барсом». Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов любит нападающих подобного плана. Но в итоге Сошников стал частью сделки между СКА и «Салаватом Юлаевым» по переходу в клуб из Санкт-Петербурга нападающего Владимира Ткачёва.