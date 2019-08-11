Муранов: шесть звеньев — неплохая мотивация, чтобы не расслабляться

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов поделился эмоциями после победы со счётом 2:1 в финальном матче Кубка губернатора Нижегородской области с «Торпедо». Форвард стал автором первой заброшенной шайбы в игре.



«Финал с «Торпедо» можно сравнить с матчами КХЛ. Атмосфера на стадионе была, как будто мы играли плей-офф. Команда весь турнир провела, не снижая нагрузок. Только последние два дня не было тяжелых тренировок. Помогла постоянная ротация состава. Шесть звеньев — неплохая мотивация, чтобы не расслабляться», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырёх матчах. Ранее подопечные Крикунова провели на групповой стадии игры с «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:1) и «Хумо» (4:1). Торпедовцы проиграли на домашнем турнире три матча из четырёх, но заняли второе место.