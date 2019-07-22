Кого собрали на Западе? Рейтинг легионеров клубов КХЛ

Уже в сентябре стартует очередной сезон КХЛ. Многие клубы уже завершили укомплектование своих команд, в том числе собран и легионерский десант. Рассказываем о легионерских бригадах клубов КХЛ и даём им оценку по 10-балльной шкале.

12. «Северсталь» — б/о

Легионеры: з. Либор Шулак, н. Адам Лишка



В составе «Северстали» числится всего два легионера: защитник Либор Шулак, который не закрепился в Северной Америке, и молодой словацкий нападающий Адам Лишка, который неплохо для своего возраста отыграл прошлый сезон в «Словане». В Череповце не собираются делать ставку на легионеров:



«У нас нет цели взять пять легионеров просто чтобы они были, а потом не знать, что с ними делать. Лучше дать шанс молодому российскому игроку, тем более «Северсталь» давно славится своей школой. В конце прошлого сезона у нас раскрылись многие молодые ребята, нет причин отказываться от этого вектора развития ради легионеров, в которых мы не уверены», — сказал Михаил Хорошков



Позиция клуба заслуживает внимания, но что из этого получится, пока сказать сложно.

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.

11. «Динамо Рига» — 6,0

Легионеры: з. Алишаускас, з. Берглунд К., з. Маршалл, н. Берглунд Я., н. Эштон, н. Улльстрем, н. Макмиллан, н. Гиллис



В Риге не сумели сохранить своего лидера Майоне, пока не ясна ситуация с Виделлем. Найти им достойную замену не получилось. «Динамо» подписало несколько интересных игроков, чего только стоит лучший снайпер чемпионата Германии Якоб Берглунд, но смогут ли они раскрыться в КХЛ? Сможет Бен Маршалл заменить Майоне? А ведь история у этих игроков очень похожа: оба североамериканцы, у обоих не пошла карьера на родине, оба подались в Европу. Правда, Майоне блистал куда сильнее Маршалла.



Картер Эштон и Давид Улльстрём будут проводить далеко не первый сезон в КХЛ. Первого не назовешь игроком, который сможет тащить команду на себе, а второй склонен к травмам. В Риге очень сильно рискуют, но другого выхода при ограниченном бюджете, если ты хочешь показать результат, попросту нет.

10. «Торпедо» — 6,5

Легионеры: в. Линдбек, з. Гэноуэй, н. Щехура, н. Шредер



В новом сезоне у «Торпедо» полностью обновилась легионерская бригада. Дела в Нижнем Новгороде идут не лучшим образом, но нынешние иностранцы должны помочь команде в предстоящем сезоне. За последний рубеж будет отвечать швед Линдбек, на счету которого более 100 матчей в НХЛ и невнятный прошлый год в швейцарском «Давосе». В защиту подписан Гэноуэй, для которого «Торпедо» стало 5 клубом в КХЛ.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В нападении будут играть Пол Щехура и Джордан Шредер. Первый – очень опытный форвард. Если травмы обойдут Пола стороной, то он должен как минимум войти в топ-3 форвардов команды. Шредер –абсолютный новичок лиги. Последний сезон форвард выступал в фарме «Чикаго Блэкхокс», но за основную команду не выступал. Тем не менее в АХЛ он показывал неплохую игру. Да, в Нижнем Новгороде собрались далеко не самые лучшие легионеры, но за «волжанами» будет интересно следить.

9. «Сочи» — 6,5

Легионеры: з. Бертильссон, з. Эллис, н. Росен, н. Коллинз, н. Стромвалль



В межсезонье южанам удалось сохранить в своих рядах Шона Коллинза и Роберта Росена. Новичков же искали в Европе. Защиту усилили швед Симон Бертильссон и канадец Морган Эллис. Первый всю свою карьеру провел на родине, выступая за «Брюнас». Морган последний сезон выступал в Германии, войдя в топ-5 бомбардиров-защитников лиги. Вряд ли кто-то из них станет заметным игроком в КХЛ, хотя бывает всякое.



Куда интересней выглядит шведский нападающий Стромвалль. В прошлом сезоне он провел 52 матча, в которых набрал 57 (30+27) очков, став тем самым лучшим бомбардиров и снайпером не только в своей команде, но и во всей лиге. Больше половины своих голов он забил в большинстве, поэтому соперникам «Сочи» не стоит часто удаляться в новом сезоне.

8. «Динамо» Минск – 6,5

Легионеры: в. Энрот, з. Эллиотт, н. Паре



В Минске с деньгами даже хуже, чем у Риги, но при этом в столице Беларуси удалось сохранить Юнаса Энрота и подписать Франсиса Паре и Стеффана Эллиотта. Необычно видеть игроков такого уровня в клубе с не самыми большими амбициями. Но дать высокую оценку Минску нельзя – пока непонятно, кто займет еще две легионерские позиции, хотя сомневаться в связях Вудкрофта и Грабовского не приходиться. И получится ли у Эллиотта второй приход в КХЛ?

Лукашенко будет доволен? Чего ждать от худшего клуба КХЛ в новом сезоне Там не теряют оптимизма. Но на что они могут рассчитывать?

«Зубры» выжимают всё из того минимума, что есть. Многие белорусские хоккеисты играют за минимальную зарплату (около $ 50 тыс.), поэтому не стоит удивляться, почему у самого бедного клуба КХЛ остаются деньги и на легионеров. Что получится из этой смеси – узнаем в сезоне.

7. «Витязь» — 7,0

Легионеры: з. Лаюнен, з. Ержабек, н. Аалтонен, н. Йормака, н. Няттинен



Из прошлогодних легионеров в подмосковной команде остался только Миро Аллтонен, который поведет за собой команду и в новом сезоне КХЛ. Вернулся в Подольск и Якуб Ержабек, который успел стать обладателем Кубка Стэнли, правда, сыграв только 2 матча в плей-офф НХЛ.



Новички в «Витязе» приличные. Ими стали Вилле Лаюнен, Пекка Йормака и Йонас Няттинен. У всех из этой финской троицы есть неплохой опыт в КХЛ, что немаловажно. У подмосковного клуба селекция удалась, поэтому ждем «Витязь» как минимум на границе плей-офф.

6. «Динамо» Москва – 7,5

Легионеры: з. Хиетанен, н. Петтерссон, н. Индрашис



В стане москвичей ещё свободны 2 легионерские позиции, и в ближайшее время мы наверняка узнаем имена новичков. Но даже если судить «Динамо» только по тем легионерам, что есть, им можно поставить восьмерку с минусом.



Опытный, но немолодой Хиетанен, забивной Петтерссон и крепкий Индрашис должны помочь Шипачеву без проблем затащить «Динамо» в плей-офф, где москвичи обязательно пошумят. Есть только два момента: сможет ли Петтерссон заменить ушедшего Кагарлицкого и какие легионеры ещё приедут в Москву?

5. «Спартак» — 7,5

Легионеры: в. Гудачек, з. Херсли, н. Даугавиньш, н. Ганзл, н. Карсумс



В другом столичном клубе не стали ломать то, что работает. В команде лишь один новичок, но зато какой! Херсли давно доказал, что он один из лучших защитников КХЛ. Что касается других иностранцев, которые остались в команде, то они в прошлом сезоне выступили даже немного выше наших ожиданий.



Знарок, неплохие иностранцы… Мы не будем чересчур хвалить «Спартак» за селекцию и отдавать им высокие места. Конкуренция в КХЛ хоть и медленно, но растет. В новом сезоне москвичам будет не легко, но и мальчиками для битья они не будут.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

4. «Йокерит» — 8,0

Легионеры: в. Калниньш, з. Грант, з. Лауридсен, з. Лёв, н. Регин, н. Йенсен, н. Мозес, н. Норман, н. О’Нилл



В Хельсинки нет лимита на легионеров, и это не мешает сильным финнам пробиваться в состав «шутов». Но, что немаловажно, иностранцы в «Йокерите» собраны отличные. Никто из них не затерялся бы в других клубах КХЛ. Связка хороших финнов и неплохих иностранцев позволяет «шутам», как и в прошлые сезоны, рассчитывать на высокое место в регулярном чемпионате. Но получится ли у финской команды наконец-то пошуметь в плей-офф?

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Безусловно, в Хельсинки иностранцы далеко не уровня Гусева или Капризова, но более сильных легионеров в Западной конференции попросту нет. Казалось бы, была бы у всех такая свобода маневра, как у «Йокерита», то все смогли бы позволить себе хороших и качественных легионеров. Но это далеко не так. Финский клуб не транжирит деньги направо и налево, а очень грамотно работает на трансферном рынке. Некоторые другие клубы КХЛ при должном финансировании не могут собрать качественную пятерку легионеров, а в Хельсинки таких аж целых девять человек.

3. СКА – 8,0

Легионеры: в. Хелльберг, з. Бенгтссон, з. Рундблад, н. Коскиранта, н. Лехтеря, н. Кемппайнен



Никому не понятно, зачем в базовом клубе сборной (а именно таким СКА и является, по мнению ФХР) нужны легионеры, причем шесть человек при лимите в пять иностранцев. Ладно если бы легионеры были достойного уровня или бы не было местных сильных игроков, как у Минска. Но ведь были Гусев, Дацюк, а сейчас есть Кагарлицкий и Барабанов. Уровень легионеров СКА тоже вызывает вопросы: есть такие крутые игроки, как Хелльберг и Кемппайнен, неплохо должны проявить себя Рундблад, но зачем питерцам нужны Коскиранта и Бенгстон? Первый не всегда проходит в состав, набирает меньше 20 очков в регулярке 3 сезона подряд, а второй является средним шведским защитником. Неужели в России нет своих толковых игроков? Вопросы есть и по звездному новичку СКА: как проявит себя Лехтеря? Да, были прекрасные годы в «Сибири» и «Сент-Луисе», но была и тухлая «Филадельфия» и проблемы с наркотиками.

«Закопайте его в фарм-клубе». Лехтеря стал персоной нон-грата, как и Войнов Плохая репутация для игрока НХЛ может быть важнее плохих действий на льду.

Зачем легионеры в СКА? Зачем в Питере Бенгтссон? Нужен ли Лехтеря с его грязной репутацией? Вопросов очень и очень много. Но мы констатируем факт: в целом в Санкт-Петербурге собралась неплохая легионерская банда.

2. ЦСКА – 8,5

Легионеры: в. Юханссон, з. Робинсон, з. Дальбек, н. Секач, н. Вэй



К другому «армейскому» клубу возникают такие же вопросы. Но стоит признать, что в Москве легионеры будут немного сильнее, чем в Питере. Юханнссон справляется с работой сменщика Сорокина, Робинсон и Дальбек отлично работают в защите, а Вэй неплохо смотрелся в атаке. Будет интересно посмотреть, как Секач впишется в систему «армейцев».



ЦСКА – система, где каждый винтик должен выполнять свою функцию. И легионеры в Москве с этим справляются. Они не являются лидерами команды, но общей картины не портят.

1. «Локомотив» — 9,0

Легионеры: з. Накладал, з. Кронвалль, н. Да Коста, н. Ландер, н. Рэтти



В Ярославле из иностранцев остались лишь Кронвалль и Накладал, чей огромный опыт неоспорим и очень полезен для местной молодежи. Линия нападения полностью обновилась, и, будем честны, эти приобретения не могут не радовать.



Да Коста, Ландер, Рэтти. Первые два – проверенные в бою игроки, они без проблем должны стать лидерами атаки «Локомотива». Рэтти – новичок лиги. Канадцу всего 26 лет, на его счету почти 100 матчей в НХЛ и 299 игр в АХЛ.

Канадский машинист русского «Локомотива». Что даст Мактавиш Ярославлю Он довёл «Эдмонтон» до финала Кубка Стэнли, но не нужно завышенных ожиданий.

Иностранцы в «Локомотиве» собрались очень крепкие, но есть два но» не скажется ли возраст на Кронвалле и как адаптируется Рэтти в КХЛ?