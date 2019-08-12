Крикунов рассказал, что нужно исправлять московскому «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о победе в финале Кубка губернатора Нижегородской области



«Почему-то два звена, которые не играли в прошлом матче, начали не очень удачно. После первого периода, где удачно забили гол, во втором сыграли хорошо. А в третьем, за восемь минут до конца, что-то успокоились совсем — дали возможность забить, и пошла суета. Если считать второй период и половину третьего — там играли нормально. Я думаю, что мало забросили. Моментов было больше, чем на два гола.



Мы посмотрели ребят, дали возможность всем играть, даже в большинстве. Поставили молодых — Жеренко сыграл у нас, юный вратарь, и ребята 2000 года все играли. Ребята по сравнению с прошлым годом прилично прибавили: Муранов, Круглов и Михайлов — молодцы, хорошо отработали турнир.



Что нужно исправлять? Во-первых, нужно ещё одно звено готовить на реализацию численного преимущества. Посмотрим, как будет выглядеть второе звено, когда Полыгалов выйдет — к сожалению, травма не дала ему возможности тут сыграть. Будем работать, время у нас ещё есть.



Два дня выходных будет у тех, кто побольше играл, один выходной — у тех, кто поменьше. Собираемся 13 августа вечером, работаем в зале, 14-го тренируемся, 15-го — игра с «Авангардом», — цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.

Крикунов: хочу, чтобы «Динамо» сыграло не хуже, чем в том сезоне