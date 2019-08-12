Контрольный матч «Спартака» и московского «Динамо» пройдёт без зрителей

Товарищеский матч с участием «Спартака» и московского «Динамо» пройдёт без зрителей. Игра запланирована на 18 августа. Обе команды также сыграют друг с другом 24 августа на Кубке мэра Москвы, действующим победителем которого являются бело-голубые.



«Контрольный матч «Спартак» — «Динамо» (Москва), запланированный на 18 августа, пройдёт без зрителей. Приносим извинения», — гласит сообщение пресс-службы красно-белых в «Твиттере».



В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге. «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

Знарок: первый раунд плей-офф в «Спартаке» уже никого не устроит