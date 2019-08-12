Кравец: эмоции захлестнули разум и рассудительность игроков «Витязя»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Юкуритом» (4:3) и рассказал об ожиданиях от встречи с «Пеликанс» 13 августа.
«10 августа, на следующий день после матча с «Юкуритом», у нашей команды прошел выходной. В воскресенье и понедельник мы вновь тренируемся, готовимся к новой игре. Что касается первого матча с финской командой, мне понравился стартовый период. Затем эмоции немного захлестнули разум и рассудительность. Однако мы добились положительного результата (4:3), что, конечно порадовало.
Безусловно, «Пеликанс» – команда более высокого уровня, чем наш первый соперник «Юкурит». «Пеликаны» давно играют в финской лиге и идут в числе сильнейших. Состав нашей команды в этой игре? Конечно, мы увидим всех четырех финских легионеров, пропускавших встречу с «Юкуритом»», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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