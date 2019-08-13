Орлович-Грудков — о России: уровень жизни настолько разный, что просто кошмар

Нападающий ХК «Сочи» Денис Орлович-Грудков рассказал о впечатлениях от российских городов, в которых побывал, когда выступал в ВХЛ.

«Мы же все прекрасно знаем, что у нас есть Москва, Санкт-Петербург, еще несколько городов и все. Приезжаешь в некоторые российские города и не понимаешь, как там можно жить, как люди справляются там. Уровень жизни настолько разный, что просто кошмар.

Я из Петербурга, но с ранних лет ездил по России, многое видел. От некоторых городов действительно не самое лучшее впечатление осталось. В Череповце в старой гостинице открыли холодильник, а там тараканы. Это самое яркое воспоминание. Но в СКА условия были хорошие, нас всегда старались селить в нормальные отели», — цитирует форварда Sport24.