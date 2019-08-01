«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину

1 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция Александра Овечкина, приуроченная к Всероссийскому юношескому хоккейному турниру «Кубок Александра Овечкина», который пройдёт в Московской области с 11 по 17 августа.

Но вопросами исключительно о турнире общение Овечкина с прессой не ограничилось. Были подняты и злободневные темы, в том числе и знаменитое интервью с Артемием Панариным. Также Овечкина спросили, готов ли он к должности министра спорта России и существует ли созданное им движение Putin Team. Приводим главные высказывания российского капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Помните Овечкина с пивом в Сочи? Теперь звёзды НХЛ не прячут алкоголь Овечкин, Малкин и Ковальчук любят пиво, а Панарин выпил виски перед тем как подписать контракт на $ 81,5 млн.

О турнире

— Конечно, я считаю, что у каждого известного спортсмена должен быть свой турнир. Спасибо всем, кто участвовал в турнире, и всем, кто сделал так, чтобы он жил. Думаю, что у каждого известного человека есть свои кумиры, которые хотят поучаствовать в этом Кубке. Когда я был ребёнком, и нас звали, мы принимали в этом участие. Была настоящая война между командами, но всё было круто и замечательно. Родители были довольны, а дети — счастливы. Так что я думаю, что это пойдёт только на пользу.

О кумирах

— Какие у меня были кумиры? Конечно, Валерий Каменский. А из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев. Из остальных хоккеистов — Сергей Фёдоров и Марио Лемье. Хотел быть на них похожим. Когда выходишь на лёд и играешь против них, понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними. Мне удалось сыграть в одной команде с Сергеем Фёдоровым. Это была мечта, и она осуществилась.

О словах Панарина

— Панарин сказал, что с 90-х годов в России ничего не изменилось? Я не знаю. Может быть, там, где он живёт, ничего не изменилось. В спорте всё поменялось. В жизни у меня тоже изменилось. У каждого есть своё мнение. Агент Панарина (Пол Теофанос. – Прим. «Чемпионата») работает в ЦРУ? Я не работаю там, ничего не могу сказать.

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

Об окончании карьеры и должности министра спорта

— У меня ещё два года контракта. В следующем году, возможно, будет локаут, поэтому посмотрим, где буду играть. Всё будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально. Возглавлю ли я Министерство спорта России? Давайте посмотрим, потом будет всё видно.

О движении Putin Team

— Давайте мы не будем обращать внимание на политику. Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует. Сыграю ли я в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным? А когда он будет? 9 мая? Я буду занят.

О перспективах хоккея в Азербайджане

— Может ли хоккей стать национальным видом спорта Азербайджана? Может. Я встречался с представителями Азербайджана. В следующем году они пригласили меня туда для того, чтобы посмотреть инфраструктуру. Думаю, что всё возможно в ближайшем будущем.