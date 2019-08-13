Андригетто: в НХЛ нельзя быть на арене дольше 3-4 часов, в «Авангарде» всё иначе

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился мнением о своём переходе в стан «ястребов».



«Я бывал здесь несколько раз, три года назад играл на чемпионате мира в Москве, почти 10 лет назад приезжал на молодёжное первенство в Уфу. Поэтому нельзя сказать, что всё тут для меня незнакомое. Тем более что и в клубе все встретили с распростёртыми объятиями. Что-то удивило? Конечно, много отличий. От менталитета людей до кухни. Всё не так, как у меня дома или в Северной Америке. Но это новая страница в жизни, и я готов открыть её.



Я спросил у руководства «Авангарда», могу ли поехать в сборную, так как нынешний год для неё очень важный. Ведь именно Швейцария проводит чемпионат мира в мае 2020 года. Вообще-то, я мог спокойно пропустить сбор, но в клубе сказали, что никаких проблем не будет.



Отличия от тренировок в НХЛ? Есть много различий. Например, здесь у нас два занятия на льду в день и ещё две тренировки на земле. В НХЛ было бы всего по одной и существовало правило, что вы не можете быть на арене больше трёх или четырёх часов. Здесь же мы на стадионе практически весь день. В то же время тренировки похожи на североамериканские. У нас в команде много новых игроков, в том числе и я, поэтому Боб учит системе игры, которую хочет видеть, терпеливо объясняет одно и то же несколько раз. Мы смотрим видео, чтобы это ещё лучше закрепилось в голове», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся» Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.