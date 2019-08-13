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«Адмирал» взял верх над «Орлами Зноймо»

«Адмирал» взял верх над «Орлами Зноймо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока оказался сильнее чешского клуба «Орлы Зноймо» в матче предсезонного мемориала Збынека Кусы, встреча завершилась со счётом 4:1. Для подопечных Сергея Светлова это первый матч на чешском товарищеском турнире.

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте: отличился нападающий «Адмирала» Мартин Бакош. Вскоре нападающий Кирилл Воронин и защитник Александр Угольников увеличили преимущество «моряков» до трёх шайб. В концовке первого периода «орлы» «пробили» Юху Олкинуору усилиями Радима Матуша. На 54-й минуте Маркус Юнг забросил четвёртую шайбу клуба из Владивостока, установив окончательный счёт в матче.

Мемориал Збынека Кусы
13 августа 2019, вторник. 16:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 1
3:1, 0:0, 1:0
Орлы Зноймо
Зноймо
1:0 – Бакош (Лалонд) – 07:00 (5x5), 2:0 – Воронин (Мерескин, Дьяков) – 10:01 (5x5), 3:0 – Угольников (Козловский) – 17:25 (5x4), 3:1 – Матуш (Миклиш) – 19:49 (5x5), 4:1 – Юнг (Бакош, Вихарев) – 53:32 (5x5)

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