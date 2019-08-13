«Адмирал» взял верх над «Орлами Зноймо»

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока оказался сильнее чешского клуба «Орлы Зноймо» в матче предсезонного мемориала Збынека Кусы, встреча завершилась со счётом 4:1. Для подопечных Сергея Светлова это первый матч на чешском товарищеском турнире.



Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте: отличился нападающий «Адмирала» Мартин Бакош. Вскоре нападающий Кирилл Воронин и защитник Александр Угольников увеличили преимущество «моряков» до трёх шайб. В концовке первого периода «орлы» «пробили» Юху Олкинуору усилиями Радима Матуша. На 54-й минуте Маркус Юнг забросил четвёртую шайбу клуба из Владивостока, установив окончательный счёт в матче.

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