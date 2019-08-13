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«Трактор» победил «Металлург», завоевав первое место на Кубке губернатора

«Трактор» победил «Металлург», завоевав первое место на Кубке губернатора
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в решающем матче Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Петериса Скудры завоевали первое место на турнире, выиграв три матча из трёх. «Металлург» занял вторую строчку с двумя победами в активе.

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели только на последней минуте второго периода. Удачный бросок записал на свой счёт нападающий «Трактора» Кристиан Томас. На старте третьего периода молодой форвард Александр Подкорытов упрочил преимущество челябинского клуба в счёте. На 55-й минуте нападающий Алексей Кручинин установил окончательный счёт — 3:0. Сухой матч в актив записал голкипер Василий Демченко.

Кубок губернатора Челябинской области
13 августа 2019, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Томас (Виртанен) – 39:46 (5x4), 2:0 – Подкорытов (Карлин, Бэйлен) – 42:22 (5x5), 3:0 – Кручинин (Попов, Глинкин) – 54:27 (5x4)
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