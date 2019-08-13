«Витязь» забросил восемь шайб «Пеликанс», у Чернова — хет-трик

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» одержал разгромную победу над финским клубом «Пеликанс», встреча завершилась со счётом 8:1.



Счёт был открыт уже на второй минуте, удачный бросок записал на свой счёт нападающий Никита Комаров. Вскоре форвард Александр Шевченко упрочил преимущество «Витязя». Во втором периоде «Витязь» забросил сразу четыре шайбы усилиями Йоонаса Няттинена, Миро Аалтонена и Павла Чернова, оформившего хет-трик. «Пеликанс» ответил голом Ханнеса Бьёрнинена, «распечатав» голкипера Илью Ежова. На 45-й минуте Чернов забросил третью шайбу, оформив хет-трик. Окончательный счёт установил форвард «Витязя» Алексей Макеев.

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