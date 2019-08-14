Кондратьев — о Михееве в «Торонто»: любая ошибка может вызвать волну критики

Защитник «Амура» Максим Кондратьев, выступавший в сезоне-2003/04 за «Торонто Мэйпл Лифс», поделился мнением о перспективах новичка «кленовых листьев» Ильи Михеева.
«Хоккей в крови у подавляющего большинства жителей Торонто. Люди очень хорошо разбираются в нашем виде спорта, играют в него круглый год, поэтому очень требовательны к главной команде. Любая ошибка может вызвать волну критики. Поэтому новичку, особенно иностранному, будет там сложно, но очень интересно. Наверняка менеджеры «Торонто» не просто так приглашают хоккеистов, поэтому окажут поддержку в быту, а тренеры дадут шанс проявить себя», — приводят слова Кондратьева «Известия».
В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.
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