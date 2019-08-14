Овечкин посетит открытие филиала академии «Авангарда»

Завтра, 15 августа, состоится официальное открытие филиала хоккейной академии «Авангард» в Балашихе, информирует официальный сайт омского клуба. В открытии примет участие капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

После пресс-конференции российский форвард совершит символическое вбрасывание перед стартом товарищеского матча «Авангард» — «Динамо» Москва.

Филиал академии «Авангарда» в Балашихе – это совместный проект хоккейного клуба и администрации городского округа по реорганизации местной муниципальной спортшколы «Олимпиец». Именно на её базе и будет функционировать филиал академии, в котором смогут заниматься юные хоккеисты с 5 до 17 лет: на данный момент порядка 400 человек в 13 возрастных группах.