Чемпионская атрибутика ЦСКА появится в продаже 1 сентября

Хоккейный клуб ЦСКА в официальном «твиттере» клуба известил болельщиков, что чемпионская атрибутика появится в продаже 1 сентября. В этот день подопечные Игоря Никитина сыграют с «Авангардом» на «ЦСКА-Арене».
«Чемпионская атрибутика на данный момент запущена в производство. Купить её вы сможете 1 сентября, на матче открытия нового сезона против «Авангарда»», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
Минувший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
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