Даллман — болельщикам: собираюсь приехать и пропустить с вами по кружке пива

Бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана Кевин Даллман записал видеообращение к болельщикам.

«Привет, ребята. Моё время пришло. Хочу поблагодарить каждого, Астану и Казахстан. Хочу сказать спасибо всей организации хоккейного клуба „Барыс“. Вы приняли меня и мою семью, как своих родных. Друзья, вы невероятные, вы как наша вторая семья. Мы ценим всё, что вы сделали для нас. Это были потрясающие 11 лет. Но пришло время идти дальше. Хотя знаете, что… Совсем скоро я буду рядом. Я собираюсь приехать, чтобы вновь увидеться с вами и пропустить по кружке холодного пива всем вместе», — сказал Даллман.

Видео можно посмотреть на канале «Барыса» в YouTube.

38-летний Даллман провёл в КХЛ 620 матчей в форме «Барыса» и СКА, и на его счету 142 шайбы и 289 результативных передач. Кевин является семикратным участником Матча всех звёзд КХЛ. В 2013 году лига вручила ему приз «Джентльмен года». В составе сборной Казахстана Кевин принял участие в чемпионате мира 2014 года в элитном дивизионе и в двух мировых первенствах в первом дивизионе.