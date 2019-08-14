Бойд: Даллман — один из величайших хоккеистов, с кем мне довелось играть

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился мнением о защитнике Кевине Даллмане, который завершил карьеру.



«Познакомились мы с Кевиным давным-давно, я был еще такой «сырой», а он бывалый, сыграл уже два-три сезона, когда я приехал в КХЛ. Кевин помогал всем легионерам, в том числе и мне. Один из величайших хоккеистов, с кем мне выпала честь сыграть.



Кевин — настоящий юморист, всегда любит пошутить, подколоть, разыграть хоть на арене, хоть вне её. Он многое мне дал. Кевин живёт налегке, счастливо, без заморочек, кайфует. Знаете, с таким парнем классно находиться рядом. Каждый день он старается сделать веселым. Кевин безоговорочно является одним из лучших защитников в истории КХЛ.



Кево, поздравляю, ты сделал потрясающую карьеру. Наслаждайся солнцем, отдыхом с семьёй. Дружище, ты это заслужил. Удачи!» — цитирует Бойда Sports.kz.

Самый результативный защитник в истории КХЛ завершил карьеру Кевин Даллман принял непростое, но единственно верное в сложившейся ситуации решение.