Бойд: Даллман — один из величайших хоккеистов, с кем мне довелось играть

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился мнением о защитнике Кевине Даллмане, который завершил карьеру.
«Познакомились мы с Кевиным давным-давно, я был еще такой «сырой», а он бывалый, сыграл уже два-три сезона, когда я приехал в КХЛ. Кевин помогал всем легионерам, в том числе и мне. Один из величайших хоккеистов, с кем мне выпала честь сыграть.
Кевин — настоящий юморист, всегда любит пошутить, подколоть, разыграть хоть на арене, хоть вне её. Он многое мне дал. Кевин живёт налегке, счастливо, без заморочек, кайфует. Знаете, с таким парнем классно находиться рядом. Каждый день он старается сделать веселым. Кевин безоговорочно является одним из лучших защитников в истории КХЛ.
Кево, поздравляю, ты сделал потрясающую карьеру. Наслаждайся солнцем, отдыхом с семьёй. Дружище, ты это заслужил. Удачи!» — цитирует Бойда Sports.kz.
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