«Адмирал» проиграл «Кошице» на мемориале Збынека Кусы

«Адмирал» провёл второй матч на мемориале Збынека Кусы, который проходит в Чехии. Подопечные Сергея Светлова проиграли словацкому «Кошице» со счётом 4:5.
Дальневосточный клуб открыл счёт на 10-й минуте стараниями Александра Угольникова, но словацкая команда забросила две шайбы ещё до сирены об окончании первого периода — отличился Марцел Гашчак, оформивший дубль. Во втором игровом отрезке Гашчак записал на свой счёт хет-трик, ещё одним голом отметился Давид Скокан. В третьей двадцатиминутке Мартин Бакош отыграл одну шайбу, на что «Кошице» ответил голом Скокана, оформившего дубль. В середине периода Руслан Ибатуллин забросил третью шайбу «Адмирала», а чуть позже Олег Ломако сократил разницу в счёте до минимума.
В первом матче турнира «Адмирал» обыграл «Орлы Зноймо» со счётом 4:1.
- 14 августа 2019
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