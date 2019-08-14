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«Адмирал» проиграл «Кошице» на мемориале Збынека Кусы

«Адмирал» проиграл «Кошице» на мемориале Збынека Кусы
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» провёл второй матч на мемориале Збынека Кусы, который проходит в Чехии. Подопечные Сергея Светлова проиграли словацкому «Кошице» со счётом 4:5.

Дальневосточный клуб открыл счёт на 10-й минуте стараниями Александра Угольникова, но словацкая команда забросила две шайбы ещё до сирены об окончании первого периода — отличился Марцел Гашчак, оформивший дубль. Во втором игровом отрезке Гашчак записал на свой счёт хет-трик, ещё одним голом отметился Давид Скокан. В третьей двадцатиминутке Мартин Бакош отыграл одну шайбу, на что «Кошице» ответил голом Скокана, оформившего дубль. В середине периода Руслан Ибатуллин забросил третью шайбу «Адмирала», а чуть позже Олег Ломако сократил разницу в счёте до минимума.

В первом матче турнира «Адмирал» обыграл «Орлы Зноймо» со счётом 4:1.

Мемориал Збынека Кусы
14 августа 2019, среда. 16:00 МСК
Кошице
Кошице
5 : 4
2:1, 2:0, 1:3
Адмирал
Владивосток
0:1 – Угольников (Ибатуллин) – 09:53 (5x5), 1:1 – Гашчак (Хован, Кох) – 13:46 (5x4), 2:1 – Гашчак – 18:24 (5x5), 3:1 – Скокан (Гашчак, Хован) – 28:37 (5x4), 4:1 – Гашчак (Беллуш) – 32:37 (5x4), 4:2 – Бакош – 40:08 (5x5), 5:2 – Скокан – 48:35 (5x5), 5:3 – Ибатуллин – 49:18 (5x4), 5:4 – Ломако – 54:56 (5x4)
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