Гол Бывальцева принёс СКА победу в контрольном матче с «Йокеритом»

СКА провёл контрольный матч с «Йокеритом», который состоялся в Финляндии. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу питерского клуба.



Финская команда открыла счёт на 6-й минуте стараниями Хенрика Хаапалы, но подопечные Алексея Кудашова довольно быстро восстановили равновесие благодаря результативному броску Сергея Плотникова. Питерский клуб вышел вперёд во втором игровом отрезке после того, как Алексей Бывальцев реализовал большинство, и счёт 2:1 сохранился до финальной сирены.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ питерские «армейцы» сыграют с магнитогорским«Металлургом» (2 сентября), а «Йокерит» на следующий день встретится с омским «Авангардом», который в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина.