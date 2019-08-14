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Гика: воодушевлён переходом в «Трактор», здесь прекрасная команда

Гика: воодушевлён переходом в «Трактор», здесь прекрасная команда
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Трактора», чешский нападающий Томаш Гика рассказал о первых впечатлениях от перехода в новый клуб и том, почему у него не получилось закрепиться в НХЛ.

«Я очень воодушевлён переходом. Здесь прекрасная команда и город, мне всё нравится. Мы играем в первой тройке с Лукашем Седлаком и Кристианом Томасом, и с каждым матчем будем взаимодействовать только лучше. То, что мы все говорим по-английски, должно нам помочь.

В «Вегасе» я старался показать себя в моменты, когда меня вызывали. Но в команде слишком много хороших нападающих с большими контрактами. В последнем сезоне в АХЛ мы дошли до финала, но я решил для себя, что мой североамериканский этап закончен», — приводит слова Гики «Спорт Бизнес Online».

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